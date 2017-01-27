"Стена" с Мексикой будет стоить США 15 млрд долл.

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что конгресс продвигается в обсуждении строительства стены на границе США с Мексикой, и при анализе выяснилось, что стоимость стены составит от 12 до 15 млрд долл.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, вместе с тем, М.Макконнелл и спикер палаты представителей Пол Райан не уточнили, кто будет платить за возведение защитного сооружения.

"Мы ожидаем, что на эту статью расходов будет выделен дополнительный бюджет", - сказал М.Макконнелл.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил президенту Мексики Энрике Пена Ньето не приезжать в Вашингтон, если его страна не намерена оплачивать строительство стены на границе между двумя странами.