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    Статую Свободы закрыли для посетителей

    В сенате США назначили голосование по временному бюджету на 22 января© commons.wikimedia.org

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посещения из-за приостановки работы правительства.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

    Агентство цитирует туристов, которые приобрели билеты в надежде увидеть достопримечательность вблизи, но были разочарованы ее внезапным закрытием.

    Отмечается, что вход для посетителей закрыт и в парки.

    В субботу, 20 января, правительство США временно прекратило работу, поскольку в конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.

    Ранее сообщалось, что в сенате США назначили голосование по временному бюджету на 22 января.

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