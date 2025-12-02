Стармер заявил, что Китай представляет угрозу нацбезопасности Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал Китай угрозой для национальной безопасности страны, однако при этом выступил за необходимость сотрудничества с Пекином.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, выступая на традиционном банкете, ежегодно организуемом лорд-мэром лондонского Сити, глава правительства заявил: "Да, это страна, которая представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства".

Одновременно Стармер раскритиковал отсутствие устойчивых отношений Лондона с Пекином. По его словам, необходимо отказаться от упрощённого выбора между "Золотой эпохой" и "Ледниковым периодом" и признать, что возможно "работать и торговать со страной, защищая при этом себя".

"Наш ответ не будет движим страхом, не будет смягчён иллюзиями. Он будет основан на силе, ясности и трезвом реализме", - подчеркнул премьер.

Стармер заверил, что, несмотря на сотрудничество с Китаем, Великобритания продолжит пресекать попытки шпионажа и незаконной кибердеятельности, вводить санкции против китайских газовых и нефтяных компаний, сотрудничающих с Россией, а также публично реагировать на нарушения прав человека.