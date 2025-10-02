Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

В Великобритании не будет "золотого билета" на получение убежища.

Как передает Report, об этом британский премьер-министр Кир Стармер написал в соцсети Х.

"Разрешение на проживание можно получить, внося свой вклад в развитие нашего общества, а не платя контрабандисту за пересечение Ла-Манша. Я полон решимости сделать нашу систему предоставления убежища более справедливой и разрушить бизнес-модель криминальных контрабандистов", - отметил он.