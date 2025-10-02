Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища
02 октября, 2025
- 02 октября, 2025
- 11:11
В Великобритании не будет "золотого билета" на получение убежища.
Как передает Report, об этом британский премьер-министр Кир Стармер написал в соцсети Х.
"Разрешение на проживание можно получить, внося свой вклад в развитие нашего общества, а не платя контрабандисту за пересечение Ла-Манша. Я полон решимости сделать нашу систему предоставления убежища более справедливой и разрушить бизнес-модель криминальных контрабандистов", - отметил он.
There will be no golden ticket to settling in the UK.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 2, 2025
Settlement is earned by contributing to our society, not by paying a people smuggler to cross the Channel.
I am determined to make our asylum system fairer and smash the business model of criminal people smugglers.
