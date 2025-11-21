Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущее

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что суверенитет Украины должен быть основополагающим принципом для любого плана по урегулированию конфликта с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Мы все хотим справедливого и прочного мира. Этого хочет президент США [Дональд Трамп]. Этого хотим мы все. И поэтому нам нужно двигаться в этом направлении. Однако принцип, согласно которому Украина должна определять свое будущее самостоятельно, является основополагающим", - заявил Стармер.