    Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущее

    Другие страны
    21 ноября, 2025
    • 19:24
    Стармер: Украина должна самостоятельно определить свое будущее

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что суверенитет Украины должен быть основополагающим принципом для любого плана по урегулированию конфликта с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    "Мы все хотим справедливого и прочного мира. Этого хочет президент США [Дональд Трамп]. Этого хотим мы все. И поэтому нам нужно двигаться в этом направлении. Однако принцип, согласно которому Украина должна определять свое будущее самостоятельно, является основополагающим", - заявил Стармер.

