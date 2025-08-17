Стармер присоединится к Зеленскому на встрече с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направится 18 августа в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер направится 18 августа в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.

"На встрече, которая пройдет в Белом доме завтра, премьер-министр с другими европейскими партнерами, готов выразить поддержку новому этапу дальнейших переговоров (по российско-украинскому урегулированию - ред.). Он подтвердит, что его поддержка Украины продолжится так долго, сколько потребуется", - отмечается в сообщении.