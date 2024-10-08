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Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена

Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена Премьер-министр Великобритании Кир Стамер по-прежнему планирует совершить поездку в Берлин для переговоров по Украине с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, несмотря на то что на встрече не будет присутствовать презид
Другие страны
8 октября 2024 г. 23:01
Стармер поедет в ФРГ для переговоров по Украине, несмотря на отсутствие Байдена

Премьер-министр Великобритании Кир Стамер по-прежнему планирует совершить поездку в Берлин для переговоров по Украине с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, несмотря на то что на встрече не будет присутствовать президент США Джо Байден.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.

Представитель Стармера заявил, что премьер не менял своих планов после решения Байдена.

В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 проинформировали, что глава британского правительства 12 октября в Берлине обсудит с коллегами ситуацию в Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Байден принял решение отложить намеченную на 10-15 октября поездку в Германию и Анголу из-за приближающегося к Соединенным Штатам урагана "Милтон".

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