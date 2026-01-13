Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стармер может войти в совет по управлению сектором Газа

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 21:39
    Стармер может войти в совет по управлению сектором Газа

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен принять предложение войти в состав совета, который временно будет управлять сектором Газа под руководством президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Times.

    Согласно информации, Стармер готов принять приглашение, а Трамп может объявить состав совета уже на этой неделе. Однако на Даунинг-стрит 10 сообщили, что официального приглашения премьер-министру пока не направляли, и переговоры продолжаются.

    В состав совета планируется включить лидеров около 15 стран, включая Германию, Италию, Францию, Египет, Турцию, ОАЭ и Катар. По словам высокопоставленного британского источника, первая встреча членов совета ожидается на следующей неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

    "Совет мира по Газе" будет принимать решения по восстановлению региона, находящегося под блокадой.

