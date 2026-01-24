Стармер и Трамп обсудили поиск путей к прекращению огня на Украине

Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении о необходимости движения к долгосрочному прекращению огня на Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам его телефонного разговора с американским лидером.

"Лидеры сошлись во мнении о необходимости достижения прогресса на пути к устойчивому прекращению огня. В то время как дипломатические усилия продолжаются, премьер-министр вновь подчеркнул, что международные партнеры должны продолжать оказывать поддержку Украине в ее обороне", - отмечается в коммюнике.

Сообщается, что темой обсуждения также стала "необходимость укрепления безопасности в Арктике", что Стармер назвал "абсолютным приоритетом своего правительства".

Британский премьер также затронул тему уничижительных высказываний Трампа о войсках стран - членов НАТО в Афганистане.