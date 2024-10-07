Стано: ЕС не может вводить эмбарго на поставки оружия странам Ближнего Востока

Евросоюз не может вводить эмбарго на поставки оружия в страны Ближнего Востока, так как этот вопрос находится в компетенции национальных властей государств-членов ЕС.

Евросоюз не может вводить эмбарго на поставки оружия в страны Ближнего Востока, так как этот вопрос находится в компетенции национальных властей государств-членов ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"У ЕС нет компетенции в сфере торговли оружием, этот вопрос решается странами-членами", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки оружия всему Ближнему Востоку для урегулирования конфликта в регионе.

По словам Стано, для введения такого запрета "необходимо либо решение Совбеза ООН, либо единогласное решение всех стран-членов Евросоюза".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости прекращения поставок оружия Израилю для боевых действий.