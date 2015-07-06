Окончательный итог: против соглашения с кредиторами высказались 61,31% греков

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами по греческой задолженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таков окончательный результат состоявшегося 5 июля референдума, объявленный министерством внутренних дел и административной реформы страны после обработки 100% бюллетеней.

Условия, предложенные кредиторами, поддержали 38,69% проголосовавших.

В народном волеизъявлении приняли участие 62,50% зарегистрированных избирателей.

Ранее сообщалось, что Меркель и Олланд договорились провести экстренный саммит еврозоны во вторник.