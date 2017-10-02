Стали известны подробности о стрелке в Лас-Вегасе

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Открывший огонь по толпе людей в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Паддок до этого не был судим и не попадал в поле зрение правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на ABC News.

Паддок жил недалеко от Лас-Вегаса и, предположительно, работал бухгалтером или аудитором.

Сообщается, что у него было разрешение на охоту и лицензия пилота.

Мотивы открывшего стрельбу остаются неизвестны.

В ночь на 2 октября на фестивале кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. По последним данным, при стрельбе в Лас-Вегасе погибли 50 человек, более 200 пострадали. Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США.