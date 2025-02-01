СМИ: Причиной взрыва при крушении самолета в США могли стать кислородные баллоны

На борту самолета, который потерпел крушение в Филадельфии, было два человека.

Баллоны с кислородом могли взорваться на борту самолета, потерпевшего крушение в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Как передает Report , об этом в эфире телеканала Fox News сообщил радиоведуший из Филадельфии Рич Зеоли.

"Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару [на месте крушения], который мы видели", - сказал он.

По данным Федерального авиационного управления (ФАУ), самолет Learjet 55 потерпел крушение 31 января в 18:30 по местному времени (03:30 по бакинскому времени1 февраля) после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. ФАУ утверждает, что на борту находились два человека.

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На борту самолета, который потерпел крушение в Филадельфии, было два человека.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Fox News , об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

По информации управления, речь идет о самолете модели Learjet 55. Он следовал в аэропорт Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

Как отмечает канал, воздушное судно исчезло с радаров через 30 секунд после взлета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии, находясь на высоте 1600 футов (487 метров).

Незадолго до этого телеканал CBS, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщил, что небольшой самолет упал на жилые дома в Филадельфии.

По его данным, после случившегося в районе проспекта Коттман и бульвара Рузвельта загорелось несколько домов.