Стали известны первые результаты президентских выборов Коста-Рики

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ На выборах президента Коста-Рики, второй тур которых прошел в стране в воскресенье, лидирует Карлос Альварадо.

Как передает Report, согласно данным высшего избирательного суда, после обработки 90,6% бюллетеней экс-министр и кандидат от партии "Гражданское действие" Карлос Альварадо набирает 60,6% голосов. Его соперник депутат-евангелист Фабрисио Альварадо получает 39,3 % голосов.

Президент Коста-Рики избирается на четыре года. Вступление в должность нового главы государства ожидается в начале мая.