Стали известны имена кандидатов на Нобелевскую премию мира за этот год

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Стокгольме стартует одно из самых ожидаемых событий года - Нобелевская неделя, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ближайшее время станут известны лауреаты в области медицины и физиологии.

Отметим, что выбор победителя и даже имена кандидатов держат в строжайшем секрете. Всего в списке претендентов на награды более 300 человек.

Внимание традиционно приковано к Нобелевской премии мира, которую будут вручать в норвежском Осло. В этом году в шорт-листе оказались канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и супруга Джорджа Клуни юрист и правозащитница Амаль.