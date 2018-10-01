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    Стали известны имена кандидатов на Нобелевскую премию мира за этот год

    В Швеции стартует Нобелевская неделя

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В Стокгольме стартует одно из самых ожидаемых событий года - Нобелевская неделя, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    В ближайшее время станут известны лауреаты в области медицины и физиологии.

    Отметим, что выбор победителя и даже имена кандидатов держат в строжайшем секрете. Всего в списке претендентов на награды более 300 человек.

    Внимание традиционно приковано к Нобелевской премии мира, которую будут вручать в норвежском Осло. В этом году в шорт-листе оказались канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и супруга Джорджа Клуни юрист и правозащитница Амаль.

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