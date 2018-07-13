Стала известна цена билета в космос от Amazon

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Богатейший человек в мире собирается обслуживать обеспеченных туристов. Стоимость путешествия в космос от миллиардера Джеффа Безоса составит не менее 200 тысяч долларов.

Как сообщает Report, об этом передаёт Reuters со ссылкой на источники в компании.

По словам инсайдера, цена билета на космическое путешествие от компании Безоса Blue Origin составит от 200 до 300 тысяч долларов. "Поездка" пройдёт на космическом челноке New Shepard, очевидно, что оплатить её будут способны коллеги Безоса по списку Forbes или другие обеспеченные туристы. О маршруте полёта не сообщается.

Отмечается, что на данный момент Blue Origin произвела восемь испытательных запусков ракеты с манекенами. Ранее предполагалось, что первый коммерческий запуск состоится в 2018 году, однако сроки сдвинулись. По информации Reuters, примерно в такую же стоимость оценён космотур от компании Virgin Galactic, принадлежащей Ричарду Бренсону. Услугами миллиардера (250 тысяч долларов за полёт) готовы якобы воспользоваться 650 туристов.