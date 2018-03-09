Стал известен новый глава МИД Германии

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Бывший министр юстиции Хайко Маас займет пост главы МИД в новом правительстве Германии во главе с Ангелой Меркель.

Как передает Report, об этом заявили исполняющие обязанности сопредседателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и Олаф Шольц журналистам в Берлине.

"Я считаю, что Хайко Маас будет очень хорошим министром иностранных дел", - заявила А. Налес, представляя журналистам кандидатуру Мааса.

Она добавила, что в качестве министра юстиции будущий глава внешнеполитического ведомства получил известность как непримиримый противник радикализма.

Также бывший бургомистр Гамбурга Олаф Шольц займет пост главы Минфина и вице-канцлера в новом правительстве ФРГ во главе с Ангелой Меркель.