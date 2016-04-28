Стаффан де Мистура: Запасного плана по сирийскому урегулированию нет

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Запасного плана по сирийскому урегулированию не существует, ни о каких его деталях неизвестно".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

"Прежде всего, я ничего не слышал в деталях о каком-либо плане "Б", мне кажется, такового не существует. Есть только план "А", изначальный план, а именно, на мой взгляд, политический переход на основании женевского коммюнике и резолюции 2254", - сказал де Мистура в прямом эфире RT.

По его словам, речь должна идти именно о политическом урегулировании в Сирии.

"Военного решения относительно Сирии не существует", - подчеркнул он.