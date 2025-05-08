США значительно снизят пошлины на британские автомобили

США снизят пошлины на британские автомобили с 27,5% до 10%.

США снизят пошлины на продукцию британского автопрома с 27,5% до 10%.

Как передает Report, об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

По словам главы правительства, заключенное сторонами торговое соглашение предусматривает квоту в 100 тыс. британских автомобилей в год, с которых будут взиматься 10-процентные пошлины.

"Британские производители получат беспрецедентный доступ на рынок [США], при этом не жертвуя своими высокими стандартами", - добавил Стармер.

В свою очередь министр торговли США Говард Латник пояснил, что при превышении квоты пошлина на автомобили составила бы 25%.

Латник добавил, что США готовы закупать без пошлин двигатели и запчасти для самолетов от Rolls Royce. При этом британская сторона согласилась купить самолеты у Boeing за $10 млрд.