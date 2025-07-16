США ждут инициативы от Ирана в переговорах по ядерной программе

США ожидают, что инициатива о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе будет исходить от Тегерана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет возобновления переговоров по своей ядерной программе и Вашингтон готов к ним.

Как передает Report, об этом Трамп заявил на встрече с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой.

"Они хотят переговоров, они очень хотят переговоров. Мы не торопимся, потому что мы сказали, что сделка уже могла быть достигнута. Они должны были пойти на сделку, а потом мы разбомбили их в нескольких местах", - отметил американский лидер.

Как заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News, США ожидают, что инициатива о возобновлении переговоров по иранской ядерной программе будет исходить от Тегерана.

"Мяч на их стороне, и он (президент США Дональд Трамп - ред.) ожидает, что Иран начнет переговоры, так как это в его интересах", - сказала она.

Ранее портал Axios сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном, в противном случае Тегеран "столкнется с жесткими санкциями".