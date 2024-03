США заявили об уничтожении четырех БПЛА хуситов

США уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 18:00 и 22:56 по времени Саны (19:00 и 23:56 по бакинскому времени) 27 марта второй день подряд Центральное командование США уничтожило четыре БПЛА, запущенных поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами из Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

CENTCOM отметил, что БПЛА были нацелены на судно коалиции и американский военный корабль. О повреждениях кораблей США или коалиции не сообщалось.