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США заявили об отсутствии желания у КНР воссоединения с Тайванем силой

США заявили об отсутствии желания у КНР воссоединения с Тайванем силой Пентагон продолжает считать, что Китай не стремится к воссоединению с Тайванем силой.
Другие страны
29 марта 2024 г. 04:56
США заявили об отсутствии желания у КНР воссоединения с Тайванем силой

Пентагон продолжает считать, что Китай не стремится к воссоединению с Тайванем силой.

Как передает Report, это подтвердил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Я имею в виду то, что большинство стран не хочет участвовать в войне", - сказал он на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group). По словам Брауна, если есть другие средства добиться поставленных целей, то используют такие политико-дипломатические инструменты. "Я все еще верю в это", - заявил военачальник, имея в виду свои прежние высказывания о том, что Пекин в действительности не хочет применять силу в отношении Тайваня. "Не думаю, что конфликт с Китайской Народной Республикой является надвигающимся или неизбежным, - подчеркнул глава КНШ. - Но я считаю, что они применяют инструменты в сфере экономики".

"Давление, которое они оказывают на Тайвань, усилилось после поездки спикера Пелоси на Тайвань пару лет назад", - утверждал Браун, говоря о властях КНР. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Я бы сказал то же самое относительно стран, которые поддерживают связи с Тайванем. Они пытались разорвать связи, которые эти страны поддерживают с Тайванем", - добавил генерал, говоря о действиях, якобы предпринятых китайским руководством. "Нам нужно следить за этими сферами. За тем, что происходит в дипломатической, информационной, экономической сферах", - подчеркнул он.

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