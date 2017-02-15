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    США заявили об опасных сближениях американского эсминца и истребителей РФ в Черном море

    Зафиксировано три отдельных инцидента с участием российских самолетов и эсминцем

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Несколько военных самолетов России вплотную приблизились к американскому ракетному эсминцу Porter в Черном море 10 февраля, маневры расцениваются как «небезопасные и непрофессиональные».

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на капитана ВМС США Дэнни Эрнандеса.

    Эрнандес отметил, что зафиксировано три отдельных инцидента с участием российских самолетов и эсминцем. В первом участвовали два российских Су-24, во втором — один Су-24, в третьем — Ил-38.

    «USS Porter попытался связаться с этими воздушными судами и не получил никакого ответа», — сказал Эрнандес.

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