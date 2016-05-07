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    ​США заявили о смерти 10 боевиков «Аль-Каиды» при авиаударах в Йемене

    Удары были в различных частях Йемена в период с 23 по 28 апреля

    Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Власти США заявили, что вооруженным силам Соединенных Штатов при авиаударах в Йемене удалось убить десять боевиков «Аль-Каиды».

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, военный представитель США отметил, что удары были направлены на боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) в различных частях Йемена в период с 23 по 28 апреля.

    «Мы по-прежнему хотим уничтожить АКАП и не оставим их в покое, независимо от их местонахождения», — сказал он.

    В начале апреля в серии атак «Аль-Каиды» в Йемене погибли 27 повстанцев «Хути».

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