​США заявили о смерти 10 боевиков «Аль-Каиды» при авиаударах в Йемене

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Власти США заявили, что вооруженным силам Соединенных Штатов при авиаударах в Йемене удалось убить десять боевиков «Аль-Каиды».

Как передает Report со ссылкой на Reuters, военный представитель США отметил, что удары были направлены на боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) в различных частях Йемена в период с 23 по 28 апреля.

«Мы по-прежнему хотим уничтожить АКАП и не оставим их в покое, независимо от их местонахождения», — сказал он.

В начале апреля в серии атак «Аль-Каиды» в Йемене погибли 27 повстанцев «Хути».