США заявили о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе эсминцы, истребители и бомбардировщики.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, в том числе эсминцы, истребители и бомбардировщики.

Как передает Report , об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"В соответствии с нашими обязательствами по защите граждан США на Ближнем Востоке, защите Израиля, деэскалации путем сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы, оснащенные средствами противоракетной обороны, эскадрилью истребителей и самолетов-заправщиков, а также несколько стратегических бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-52", - говорится в заявлении представителя американского военного ведомства.

Райдер уточнил, что дополнительные силы начнут прибывать на Ближний Восток в ближайшие месяцы, когда авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln будет готовиться к уходу из региона.