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    США завершают программу финансирования восстановления Сирии

    © РИА Новости

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа завершает программу финансирования на сумму в 200 млн долларов в рамках проекта по восстановлению Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник. 

    При этом финансовая поддержка Сирии все же будет выделена — около 300 млн долларов на это потратят другие страны коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой США.

    Также отмечается, что сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта.

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