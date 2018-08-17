США завершают программу финансирования восстановления Сирии

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа завершает программу финансирования на сумму в 200 млн долларов в рамках проекта по восстановлению Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

При этом финансовая поддержка Сирии все же будет выделена — около 300 млн долларов на это потратят другие страны коалиции по борьбе с терроризмом, возглавляемой США.

Также отмечается, что сокращение программы финансирования направлено на вывод США из сирийского конфликта.