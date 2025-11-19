Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    19 ноября, 2025
    • 04:50
    США запустили аппарат для тестирования гиперзвуковых технологий

    Американская ракета Electron, стартовавшая во вторник в суборбитальный полет по программе Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE), запустила аппарат для тестирования гиперзвуковых технологий в интересах Агентства по противоракетной обороне США.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

    Целью запуска было "продвижение национальных интересов по защите отечества путем испытания передовых технологий противоракетной обороны", говорится в сообщении.

    Ракета Electron с секретной миссией Van стартовала с космодрома NASA Уоллопс, расположенного на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

    О результатах и деталях полета аппарата не сообщается. По данным компании Rocket Lab, его отделение от носителя на высоте 80 км прошло успешно.

    Это уже шестой полет, предназначенный для испытания гиперзвуковых технологий. Первый был проведен в июне 2023 года, второй и третий - в ноябре и декабре прошлого года, четвертый и пятый - в сентябре текущего года.

