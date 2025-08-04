О нас

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в $15 тысяч

США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в $15 тысяч США запускают пилотную программу выдачи американских въездных виз иностранцам под денежный залог в сумме до $15 тыс.
Другие страны
4 августа 2025 г. 22:56
США запускают пилотную программу выдачи виз под залог в $15 тысяч

США запускают пилотную программу выдачи американских въездных виз иностранцам под денежный залог в сумме до $15 тыс.

Как передает Report, об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, размещенном в электронной форме в базе данных Федерального реестра - списка официальных документов правительства США.

Уточняется, что действие программы распространяется на выдачу только деловых и туристических виз (категорий B-1 и B-2) и на граждан тех стран, из которых регистрируется значительная доля нелегально превышающих разрешенные сроки пребывания в Соединенных Штатах после въезда. Кроме того, вариант денежного залога будет использоваться в тех случаях, когда обращающееся за деловой или туристической визой лицо предоставляет консульским учреждениям США недостаточный, по их мнению, объем информации о себе при проведении проверки американской стороной.

Предполагается, что залог будет возвращаться в полном виде после своевременного выезда внесшего его лица из Соединенных Штатов. Сумма залога будет составлять $5 тыс., $10 тыс. и $15 тыс. в зависимости от конкретных обстоятельств.

Реализация программы будет идти в течение года со дня публикации уведомления. Планируется, что оно будет официально опубликовано 5 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В результате обстрела ВС РФ Харьковской области Украины погибли три человека
В результате обстрела ВС РФ Харьковской области Украины погибли три человека
4 августа 2025 г. 23:22
В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин
В ЕС ожидают, что США на этой объявят исключения из новых пошлин
4 августа 2025 г. 22:31
Число погибших из-за ударов ВС РФ по жилому дому в Краматорске возросло до семи
Число погибших из-за ударов ВС РФ по жилому дому в Краматорске возросло до семи
4 августа 2025 г. 22:26
СМИ: Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента
СМИ: Лидер партии Макрона намерен переименовать ее и дистанцироваться от президента
4 августа 2025 г. 21:55
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7
4 августа 2025 г. 21:40
Нидерланды предоставят Украине полмиллиарда евро на системы ПВО
Нидерланды предоставят Украине полмиллиарда евро на системы ПВО
4 августа 2025 г. 21:22
Демократы в Конгрессе США призвали администрацию Трампа признать палестинское государство
Демократы в Конгрессе США призвали администрацию Трампа признать палестинское государство
4 августа 2025 г. 21:19
Украина обратилась к Польше за кредитом на €120 млн для закупки вооружений
Украина обратилась к Польше за кредитом на €120 млн для закупки вооружений
4 августа 2025 г. 21:10
Шесть стран осуществили сброс гуманитарной помощи в Газу
Шесть стран осуществили сброс гуманитарной помощи в Газу
4 августа 2025 г. 20:47
В Болгарии из-за кражи проводов нарушено движение поездов
В Болгарии из-за кражи проводов нарушено движение поездов
4 августа 2025 г. 20:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi