    США запускают пилотную программу для ускорения внедрения воздушных такси

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 18:54
    США запускают пилотную программу для ускорения внедрения воздушных такси

    Федеральное авиационное управление США объявило в пятницу о запуске новой пилотной программы, направленной на ускорение внедрения летающих такси.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, местные компании все еще работают над преодолением нормативных барьеров для передовой воздушной мобильности.

    В управлении заявили, что программа будет включать как минимум пять проектов государственно-частного партнерства с участием региональных и местных органов власти и частных компаний для обеспечения безопасной эксплуатации электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

    Компании, разрабатывающие воздушные такси, стремятся получить разрешения и коммерциализировать свои летательные аппараты, чтобы удовлетворить растущий спрос на более быстрый и экологичный городской транспорт. Они продвигают eVTOL, которые могут взлетать и приземляться вертикально для перевозки пассажиров в аэропорты или для коротких городских поездок, позволяя избежать дорожных пробок.

    Глава управления Брайан Бедфорд заявил, что ведомство извлечет уроки из пилотных проектов для обеспечения безопасных, масштабируемых операций по всей стране.

    Президент США Дональд Трамп распорядился о создании программы в июне в рамках исполнительного указа.

    Ряд других стран, включая Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты, также работают над ускорением внедрения eVTOL.

