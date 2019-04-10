США запретят саудовскому кронпринцу въезд, если он причастен к убийству Хашкаджи

Вашингтон готов запретить въезд в США наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману, если будет установлено, что он причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по ассигнованиям Сената Конгресса.

Госсекретарю задали вопрос о том, готова ли администрация США ввести в отношении кронпринца санкции, в частности запретить ему въезд в страну. Помпео ответил, что Вашингтон "продолжает устанавливать факты", касающиеся убийства Хашкаджи.

Помпео заверил, что администрация готова "применять законы, основываясь на фактах". "Мы это сделаем, если он (кронпринц) захочет приехать сюда", - добавил госсекретарь, уточнив, что это возможно, только если причастность принца к убийству будет установлена.