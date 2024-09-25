США запретили Израилю при ударах по "Хезболлах" разрушать инфраструктуру Ливана

Американские чиновники передали Израилю требование не разрушать государственную инфраструктуру Ливана при атаках на объекты организации "Хезболлах".

Американские чиновники передали Израилю требование не разрушать государственную инфраструктуру Ливана при атаках на объекты организации "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, ранее США давали понять, что красной линией для Вашингтона станут "сознательные и намеренные" действия Израиля, которые приведут к крупномасштабной войне. Теперь требования американской стороны были уточнены: Израилю ни при каких обстоятельствах нельзя наносить ущерб госинфраструктуре Ливана и нужно как можно точнее определять объекты "Хезболлах" при планировании военных операций.

Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил на пресс-конференции в Бейруте, что число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам на юге Ливана увеличилось до 569, ранены свыше 1,8 тыс. человек, среди жертв значатся 50 детей и 94 женщины.