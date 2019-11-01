США заморозили передачу Ливану военной помощи на 105 млн. долларов

Представители государственного департамента США уведомили Конгресс, что бюджетное управление Белого дома и Совет по национальной безопасности заморозили передачу Ливану военной помощи общей стоимостью 105 миллионов долларов, сообщает Report со ссылкой на NewsRu.co.il.

Речь идет о помощи, обещанной Бейруту в мае текущего года и предназначенной для обеспечения охраны границ, включая приборы ночного видения и оружие.

Представители Госдепа и Белого дома не озвучили причины для такого решения.

Напомним, что на текущий момент Ливан охвачен беспорядками, премьер-министр страны Саад Харири подал в отставку.