Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    США заморозили финансирование ряда проектов в Нью-Йорке на сумму $18 млрд

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 22:05
    США заморозили финансирование ряда проектов в Нью-Йорке на сумму $18 млрд

    Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование отдельных инфраструктурных проектов в городе Нью-Йорке на сумму $18 млрд из-за опасений, связанных с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление директора бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселла Воута.

    В частности, приостанавливается финансирование строительства линии метро вдоль Второй авеню. По его словам, средства также выделялись на строительство железнодорожных тоннелей под Гудзоном.

    Министерство транспорта США проводит административную проверку обоих проектов на предмет наличия политик в сфере DEI, пишет издание. До ее завершения средства предоставляться не будут.

    США заморозка финансирования Нью-Йорке инфраструктурные проекты
    Nyu-Yorkda 18 milyard dollarlıq layihələrin maliyyələşdirilməsi dayandırılıb

    Последние новости

    23:22

    Азербайджан занимает второе место в медальном зачете III Игр СНГ

    Индивидуальные
    23:14

    Президент Ильхам Алиев поздравил "Карабах" с победой над "Копенгагеном"

    Внутренняя политика
    23:13

    Прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера Boracay - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:10

    Эльвин Джафаргулиев стал лучшим игроком матча "Карабах" - "Копенгаген"

    Футбол
    23:02
    Видео

    На страницах президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация о встрече с президентом Италии

    Внутренняя политика
    22:57

    Президент АФФА поздравил "Карабах" с победой

    Футбол
    22:52

    Израиль не допускает гуманитарную флотилию в сектор Газа

    Другие страны
    22:39

    На Чернобыльской АЭС из-за обстрела ВС РФ произошел блэкаут

    Другие страны
    22:38
    Фото
    Видео

    Лига Чемпионов: "Карабах" уверенно обыграл "Копенгаген" в матче 2-го тура основного этапа

    Футбол
    Лента новостей