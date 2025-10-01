США заморозили финансирование ряда проектов в Нью-Йорке на сумму $18 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа заморозила финансирование отдельных инфраструктурных проектов в городе Нью-Йорке на сумму $18 млрд из-за опасений, связанных с вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление директора бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget) Расселла Воута.

В частности, приостанавливается финансирование строительства линии метро вдоль Второй авеню. По его словам, средства также выделялись на строительство железнодорожных тоннелей под Гудзоном.

Министерство транспорта США проводит административную проверку обоих проектов на предмет наличия политик в сфере DEI, пишет издание. До ее завершения средства предоставляться не будут.