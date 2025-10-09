Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    США закупят у Финляндии ледоколы для Береговой охраны

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 14:44
    США закупят у Финляндии ледоколы для Береговой охраны

    Президент США Дональд Трамп и президент Финляндии Александр Стубб планируют подписать соглашение о приобретении Береговой охраной США до четырех ледоколов, которые будут построены на финских верфях.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель Белого дома.

    По его словам, Трамп подпишет меморандум о взаимопонимании с Финляндией относительно строительства четырех "арктических охранных катеров".

    "Затем мы используем финский опыт для строительства до семи новых арктических охранных катеров на верфях, расположенных в Соединенных Штатах", - заявил представитель Белого дома.

    Отмечается, что строительство 11 арктических охранных катеров, новых средних ледоколов обойдутся США примерно в $6,1 млрд.

    Согласно планам, первый ледокол США получат к 2028 году.

    Финляндия является мировым лидером по производству ледоколов: около 80% существующих судов спроектированы ее компаниями, и около 60% из них построены на ее верфях.

    Ожидается, что в ходе встречи Трамп и Стубб также обсудят войну России против Украины.

    Напомним, что Дональд Трамп 9 октября примет в Белом доме Александра Стубба.

