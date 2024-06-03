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США закупят дополнительные средства ПВО для Украины

США закупят дополнительные средства ПВО для Украины Администрация США занимается вопросами приобретения для Украины дополнительных систем противовоздушной обороны.
Другие страны
3 июня 2024 г. 19:14
США закупят дополнительные средства ПВО для Украины

Администрация США занимается вопросами приобретения для Украины дополнительных систем противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"С одной стороны, Украине нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить свое небо от ракет, и это нужно, чтобы спасти жизни людей, но это также необходимо, чтобы спасти [украинскую] экономику. И Соединенные Штаты сейчас активно работают над тем, чтобы увеличить количество и приобрести дополнительные системы противовоздушной обороны", - сказал он, выступая на форуме в Вашингтоне, посвященном внешнеполитическим вопросам.

По словам Салливана, Украине нужна "экономика, чтобы генерировать ресурсы для содержания своих военнослужащих на фронте".

"Идея о том, что мы можем каким-то образом поддерживать военные усилия, но не поддерживать экономику Украины, противоречит всему, что мы знаем о проведении эффективной военной кампании", - добавил он.

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