США заключили контракт на продление службы баллистических ракет Trident II

США заключили контракт объемом $383 млн с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II.

США заключили контракт объемом $383 млн с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II.

Как передает Report , об этом сообщили в Пентагоне.

"Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму $383,1 млн к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об усовершенствовании проектирования и разработке. Дополнительные детали контракта не приводятся. Как указали в американском ведомстве, работы должны быть завершены к 30 сентября 2030 года.