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США заключили контракт на продление службы баллистических ракет Trident II

США заключили контракт на продление службы баллистических ракет Trident II США заключили контракт объемом $383 млн с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 06:31
США заключили контракт на продление службы баллистических ракет Trident II

США заключили контракт объемом $383 млн с подразделением оборонно-промышленного концерна Lockheed Martin в рамках программы продления службы ядерных баллистических ракет для подводных лодок Trident II.

Как передает Report, об этом сообщили в Пентагоне.

"Lockheed Martin Space из Флориды получает дополнение на сумму $383,1 млн к ранее заключенному контракту на продление срока службы Trident II", - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об усовершенствовании проектирования и разработке. Дополнительные детали контракта не приводятся. Как указали в американском ведомстве, работы должны быть завершены к 30 сентября 2030 года.

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