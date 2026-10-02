Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    США задержали судно, перевозившее топливо на Кубу

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 17:51
    США задержали судно, перевозившее топливо на Кубу

    Береговая охрана США задержала в Карибском море грузовое судно Grace, перевозившее топливо, которое, по данным американских властей, предназначалось для Кубы.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Береговой охраны США.

    Судно длиной около 91 метра было остановлено 5 сентября между Кубой и Мексикой. В Береговой охране заявили, что Grace подозревалось в использовании тактики так называемого "теневого флота".

    В ведомстве не уточнили, о каких именно действиях идет речь. Как отмечает издание, суда могут скрывать маршрут, в частности, отключая транспондеры и переставая передавать данные о своем местоположении.

    Береговая охрана также сообщила, что ранее этим летом перехватила еще одно судно - Jaira Provider, которое, по утверждению американской стороны, также перевозило топливо на Кубу. На его борту находилось около 210 тыс. галлонов топлива.

    Количество топлива на Grace не раскрывается. Представители Береговой охраны также отказались уточнить, каким образом было установлено, что груз предназначался для Кубы, сославшись на разведывательные данные.

    Газета отмечает, что Куба частично обеспечивает себя топливом самостоятельно, однако зависит от импорта для поддержания работы энергосистемы. На фоне дефицита топлива в стране происходили масштабные отключения электроэнергии, а также возникали проблемы с работой больниц и поставками продовольствия и воды.

    Береговая охрана США Захват судна Энергетический кризис Соединенные Штаты Америки (США) Куба
    ABŞ Kubaya yanacaq daşıyan gəmini saxlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:23

    Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в Манчестере

    Другие страны
    04:53

    МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три года

    Другие страны
    04:16

    UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкер

    Другие страны
    04:05

    Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

    Другие страны
    03:44

    Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государств

    Внешняя политика
    03:07

    Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива

    Другие страны
    02:39

    Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистам

    Другие страны
    02:21

    Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и Сербией

    Внешняя политика
    01:50

    В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапирования

    В регионе
    Лента новостей