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США за год задержали на канадской границе больше мигрантов, чем за 17 прошлых лет

США за год задержали на канадской границе больше мигрантов, чем за 17 прошлых лет Пограничная служба США задержала более 19,2 тыс. нелегальных мигрантов в секторе Суонтон на границе с Канадой за 2024 финансовый год.
Другие страны
3 октября 2024 г. 19:45
США за год задержали на канадской границе больше мигрантов, чем за 17 прошлых лет

Пограничная служба США задержала более 19,2 тыс. нелегальных мигрантов в секторе Суонтон на границе с Канадой за 2024 финансовый год.

Как передает Report, об этом сообщил главный агент погранслужбы сектора Роберт Гарсия на своей странице в соцсети X.

"Агенты пограничной службы сектора Суонтон задержали более 19,2 тыс. человек из 97 различных стран с 1 октября 2023 года, что превышает суммарные показатели за 17 последних лет", - написал он.

Сектор Суонтон расположен на границе штата Вермонт и некоторых округов штатов Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир с канадскими провинциями Квебек и Онтарио.

Из размещенной агентом видеозаписи следует, что число задержанных нелегальных мигрантов составило 574 в 2020 и 365 в 2021 финансовых годах. Затем эта цифра заметно выросла, достигнув 1 тыс. и 6,9 тыс. в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно.

По сообщению зарубежных СМИ, ситуация с нелегальными мигрантами на границах США часто становится объектом критики со стороны Республиканской партии в адрес нынешней администрации в Белом доме. В частности, действующему президента США Джо Байдену, а также вице-президенту страны и кандидату на пост главы Белого дома от демократов Камале Харрис вменяется то, что из-за их действий в США приезжает много нелегальных мигрантов, среди которых есть преступники и психически нездоровые люди.

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