США за год задержали на канадской границе больше мигрантов, чем за 17 прошлых лет

Пограничная служба США задержала более 19,2 тыс. нелегальных мигрантов в секторе Суонтон на границе с Канадой за 2024 финансовый год.

Пограничная служба США задержала более 19,2 тыс. нелегальных мигрантов в секторе Суонтон на границе с Канадой за 2024 финансовый год.

Как передает Report, об этом сообщил главный агент погранслужбы сектора Роберт Гарсия на своей странице в соцсети X.

"Агенты пограничной службы сектора Суонтон задержали более 19,2 тыс. человек из 97 различных стран с 1 октября 2023 года, что превышает суммарные показатели за 17 последних лет", - написал он.

Сектор Суонтон расположен на границе штата Вермонт и некоторых округов штатов Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир с канадскими провинциями Квебек и Онтарио.

Из размещенной агентом видеозаписи следует, что число задержанных нелегальных мигрантов составило 574 в 2020 и 365 в 2021 финансовых годах. Затем эта цифра заметно выросла, достигнув 1 тыс. и 6,9 тыс. в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно.

По сообщению зарубежных СМИ, ситуация с нелегальными мигрантами на границах США часто становится объектом критики со стороны Республиканской партии в адрес нынешней администрации в Белом доме. В частности, действующему президента США Джо Байдену, а также вице-президенту страны и кандидату на пост главы Белого дома от демократов Камале Харрис вменяется то, что из-за их действий в США приезжает много нелегальных мигрантов, среди которых есть преступники и психически нездоровые люди.