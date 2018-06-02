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    США заблокировали проект резолюции ООН по палестино-израильскому конфликту

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ США заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающую применение Израилем силы против палестинцев.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за документ проголосовали 10 членов СБ, включая Россию, США – против, а четверо членов воздержались.

    "Проект резолюции не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета безопасности", — констатировал председатель СБ, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    США обладают правом вето как один из пяти постоянных членов СБ ООН.

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