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США, Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского полуострова

США, Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского полуострова Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро подтвержда
Другие страны
3 апреля 2021 г. 04:26
США, Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского полуострова

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро подтверждают приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном Белым домом по итогам встречи в Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) близ Вашингтона.

"Помощники по национальной безопасности разделили обеспокоенность по поводу ядерной программы и программы по разработке баллистических ракет Северной Кореи, а также подтвердили свою приверженность рассмотрению и решению этих вопросов на основе скоординированного трехстороннего сотрудничества в целях денуклеаризации", - говорится в документе.

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