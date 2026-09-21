США, Япония и Южная Корея установили трехстороннее партнерство

США, Япония и Республика Корея договорились о трехстороннем партнерстве в Арктическом регионе для развития сотрудничества в морской сфере и реализации экономических проектов.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

"Сегодня США, Япония и Республика Корея установили Трехстороннее партнерство в Арктическом регионе для развития более тесного сотрудничества на море и в реализации экономических проектов, включая энергетику и инфраструктуру", - написал он.

Рубио отметил, что рассчитывает на тесное взаимодействие с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чо Хёном для дальнейшего развития этого партнерства.