США, Япония и Южная Корея установили трехстороннее партнерство
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 20:20
США, Япония и Республика Корея договорились о трехстороннем партнерстве в Арктическом регионе для развития сотрудничества в морской сфере и реализации экономических проектов.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.
"Сегодня США, Япония и Республика Корея установили Трехстороннее партнерство в Арктическом регионе для развития более тесного сотрудничества на море и в реализации экономических проектов, включая энергетику и инфраструктуру", - написал он.
Рубио отметил, что рассчитывает на тесное взаимодействие с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чо Хёном для дальнейшего развития этого партнерства.
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