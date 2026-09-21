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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США, Япония и Южная Корея установили трехстороннее партнерство

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 20:20
    США, Япония и Южная Корея установили трехстороннее партнерство

    США, Япония и Республика Корея договорились о трехстороннем партнерстве в Арктическом регионе для развития сотрудничества в морской сфере и реализации экономических проектов.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

    "Сегодня США, Япония и Республика Корея установили Трехстороннее партнерство в Арктическом регионе для развития более тесного сотрудничества на море и в реализации экономических проектов, включая энергетику и инфраструктуру", - написал он.

    Рубио отметил, что рассчитывает на тесное взаимодействие с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чо Хёном для дальнейшего развития этого партнерства.

    Марко Рубио Тосимицу Мотэги Чо Хен Соединенные Штаты Америки (США) Япония Южная Корея
    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya üçtərəfli tərəfdaşlıq yaradıb
    US, Japan, S. Korea establish trilateral partnership

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