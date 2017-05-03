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    США, Япония и Южная Корея провели совещание по ситуации с КНДР

    Стороны поддержали трёхстороннее сотрудничество с целью повышения региональной безопасности

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Минобороны США, Южной Кореи и Японии провели трёхстороннее совещание по ситуации с КНДР в режиме видеоконференции.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

    Отмечается, что стороны решительно осудили любые действия КНДР, представляющие угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове.

    «Соединённые Штаты подтвердили обязательства в отношении безопасности Южной Кореи и Японии», — говорится в заявлении ведомства.

    Также сообщается, что стороны поддержали трёхстороннее сотрудничество с целью повышения региональной безопасности.

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