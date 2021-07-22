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США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити

США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии.
Другие страны
22 июля 2021 г. 23:50
США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити
Жовенель Моиз

Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц, которые могли быть причастны к заговору с целью убийства Моиза как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся службу в ВС Колумбии", - сказал он.

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