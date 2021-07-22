США выявили шесть возможных участников покушения на президента Гаити

Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии.

Американские власти выявили по меньшей мере шесть возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, которые ранее участвовали в программах военной подготовки США, находясь на службе в ВС Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц, которые могли быть причастны к заговору с целью убийства Моиза как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся службу в ВС Колумбии", - сказал он.