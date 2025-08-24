США выводят военных из двух баз в Ираке

США решили "внезапно" вывести своих военных из баз "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке, а также ускорить вывод сил из страны.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По его данным, американские войска начинают переброску своего персонала на военную базу в Эрбиль и соседнюю арабскую страну.

"Американцы проинформировали своих иракских коллег, что ускорят процесс вывода войск и не будут придерживаться графика, установленного в рамочном соглашении между двумя странами", — сказал источник телеканала.

В сентябре 2024 года США объявили об окончании международной миссии в Ираке и выводе войск.