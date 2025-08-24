О нас

Другие страны
24 августа 2025 г. 16:53
США выводят военных из двух баз в Ираке

США решили "внезапно" вывести своих военных из баз "Айн-аль-Асад" и "Виктория" в Ираке, а также ускорить вывод сил из страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По его данным, американские войска начинают переброску своего персонала на военную базу в Эрбиль и соседнюю арабскую страну.

"Американцы проинформировали своих иракских коллег, что ускорят процесс вывода войск и не будут придерживаться графика, установленного в рамочном соглашении между двумя странами", — сказал источник телеканала.

В сентябре 2024 года США объявили об окончании международной миссии в Ираке и выводе войск.

