США выводят из эксплуатации единственный ледокол для исследований Антарктиды

    • 01 сентября, 2025
    • 19:36
    Национальный научный фонд США (NSF) планирует вывести из эксплуатации единственный исследовательский ледокол RVIB Nathaniel B. Palmer.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC.

    Ученые предупреждают, что это ослабит американское присутствие в Антарктике - ключевом регионе для изучения изменений климата и рисков повышения уровня моря. Доступ американских исследователей к критически важным районам Антарктики может сократиться, что ограничит наблюдение за таянием ледников и повышением уровня мирового океана.

    Эксперты отмечают, что в то время как США сокращают финансирование климатических исследований, Китай и Россия активно развивают полярную науку и экспедиции. 

    NSF пояснил, что сосредоточит ресурсы на поддержании трех круглогодичных исследовательских станций в Антарктике: Мак-Мердо, Амундсен-Скотт и Палмер. 

