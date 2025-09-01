США выводят из эксплуатации единственный ледокол для исследований Антарктиды

Национальный научный фонд США (NSF) планирует вывести из эксплуатации единственный исследовательский ледокол RVIB Nathaniel B. Palmer.

Как передает Report, об этом сообщает NBC.

Ученые предупреждают, что это ослабит американское присутствие в Антарктике - ключевом регионе для изучения изменений климата и рисков повышения уровня моря. Доступ американских исследователей к критически важным районам Антарктики может сократиться, что ограничит наблюдение за таянием ледников и повышением уровня мирового океана.

Эксперты отмечают, что в то время как США сокращают финансирование климатических исследований, Китай и Россия активно развивают полярную науку и экспедиции.

NSF пояснил, что сосредоточит ресурсы на поддержании трех круглогодичных исследовательских станций в Антарктике: Мак-Мердо, Амундсен-Скотт и Палмер.