США вывезли из Японии ракетные установки Typhon

США вывезли из Японии наземные установки ракет средней дальности Typhon, которые находились на базе Ивакуни в префектуре Ямагути.

Как передает Report, об этом сообщает издание Kyoto Shimbun.

"Региональное бюро министерства обороны Японии в понедельник уведомило администрацию города Ивакуни о завершении вывода наземных установок Typhon с базы ВС США", - говорится в материале.

Typhon появился на военной базе Ивакуни в сентябре текущего года. Система является частью американо-японских военных учений Resolute Dragon и должна была исчезнуть оттуда примерно через неделю после окончания учений, но она все еще оставалась там.