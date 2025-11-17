Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    США вывезли из Японии ракетные установки Typhon

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 16:56
    США вывезли из Японии ракетные установки Typhon

    США вывезли из Японии наземные установки ракет средней дальности Typhon, которые находились на базе Ивакуни в префектуре Ямагути.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Kyoto Shimbun.

    "Региональное бюро министерства обороны Японии в понедельник уведомило администрацию города Ивакуни о завершении вывода наземных установок Typhon с базы ВС США", - говорится в материале.

    Typhon появился на военной базе Ивакуни в сентябре текущего года. Система является частью американо-японских военных учений Resolute Dragon и должна была исчезнуть оттуда примерно через неделю после окончания учений, но она все еще оставалась там.

