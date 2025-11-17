США вывезли из Японии ракетные установки Typhon
17 ноября, 2025
- 16:56
США вывезли из Японии наземные установки ракет средней дальности Typhon, которые находились на базе Ивакуни в префектуре Ямагути.
Как передает Report, об этом сообщает издание Kyoto Shimbun.
"Региональное бюро министерства обороны Японии в понедельник уведомило администрацию города Ивакуни о завершении вывода наземных установок Typhon с базы ВС США", - говорится в материале.
Typhon появился на военной базе Ивакуни в сентябре текущего года. Система является частью американо-японских военных учений Resolute Dragon и должна была исчезнуть оттуда примерно через неделю после окончания учений, но она все еще оставалась там.
