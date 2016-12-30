США высылают 35 дипломатов России

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ США высылают 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и закрыли два российских дипломатических жилых комплекса в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Как передает Report, об этом сoобшил Reuters со ссылкой на американский официальный источник.

По данным, дипломатам дано 72 часа на сборы. Эти меры Вашингтон мотивирует "кампанией притеснений", которую российские власти проводят в отношении американских дипломатов в РФ.