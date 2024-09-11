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США выделяют Украине помощь в размере $700 млн

США выделяют Украине помощь в размере $700 млн Соединенные Штаты выделяют Украине финансирование в размере более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.
Другие страны
11 сентября 2024 г. 21:45
США выделяют Украине помощь в размере $700 млн

Соединенные Штаты выделяют Украине финансирование в размере более 700 млн долларов на восстановление энергосистемы, гуманитарную поддержку и разминирование.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Киеве с главами МИД Великобритании и Украины Дэвидом Лэмми и Андреем Сибигой.

"Сегодня мы выделяем 325 млн долларов нового финансирования, чтобы помочь восстановить энергетику и электросеть Украины. Я также объявляю о выделении 290 млн долларов в рамках новой гуманитарной поддержки, чтобы обеспечить питьевой водой, питанием, жильем и медикаментами миллионы людей на Украине. И, наконец, мы выделяем 102 млн долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование", - сказал он.

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