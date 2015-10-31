США выделяют еще почти $100 млн на оказание помощи сирийской оппозиции

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Администрация США приняла решение ассигновать еще почти $100 млн на реализацию программ оказания содействия сирийской оппозиции. Об этом объявил в столице Бахрейна Манаме первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен.

Как отметила пресс-служба госдепартамента, нынешний шаг Вашингтона означает, что с 2012 года по настоящее время США взяли на себя обязательства выделить сирийской оппозиции в целом примерно $500 млн. Все эти средства предназначены для того, чтобы силы, противостоящие нынешнему правительству в Дамаске, могли наладить функционирование институтов государства на захваченных ими территориях в Сирии, пояснило внешнеполитическое ведомство США.

По его информации, данная американская помощь "поддержит местные и провинциальные советы", созданные оппозицией Сирии в контролируемых ею районах страны, "активистов гражданского общества, службы спасения", а также призвана обеспечить продолжение работы школ, "восстановление инфраструктуры энерго- и водоснабжения", функционирование "независимых средств массовой информации".

Приблизительно $15 млн из 100 будет направлено в трастовый фонд восстановления Сирии, созданный 14 государствами-донорами два года назад. Эта структура якобы "транспарентным и подотчетным образом" реализует "приоритетные проекты на территории Сирии" в находящихся в руках оппозиции районах в секторах здравоохранения, обеспечения нуждающегося населения продовольствием, восстановления водо- и электроснабжения, сельского хозяйства, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.