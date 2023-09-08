США выделят миллионы долларов на охрану восточной границы Словакии

США выделят $3,6 млн на проект по охране восточной границы Словакии.

США выделят $3,6 млн на проект по охране восточной границы Словакии.

Как передает Report, об этом пишет словацкое издание dennikn.sk.

По его информации, эти средства пойдут на обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы.

"Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы", - сказано в сообщении.

Как указывает издание, проект планируется реализовать в течение двух следующих лет.